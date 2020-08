Napoli, fiato sospeso per Insigne: oggi gli esami per capire se ci sarà a Barcellona

vedi letture

E' fissata per oggi la ripresa della preparazione in vista dell'attesissimo ritorno a Barcellona. Ieri però al centro tecnico di Castel Volturno ha fatto comunque tappa Lorenzo Insigne, che ha svolto terapie dopo l'infortunio rimediato nel finale della partita contro la Lazio. L'infortunio muscolare del capitano del Napoli sta tenendo tutta la tifoseria e lo staff tecnico col fiato sospeso: oggi è la giornata chiave per capire se potrà esserci contro il Barcellona perché la risonanza magnetica chiarirà con precisione l'entità del problema all'adduttore ed alla sinfisi pubica infiammata. Da ieri filtra un leggero ottimismo, visto che Insigne accusa meno dolore rispetto al post-partita, ma solo gli esami strumentali offriranno un quadro preciso dell'infortunio perché spesso le sensazioni dell'atleta non sono strettamente collegate ai tempi di recupero.

In base a quello che sarà il responso degli esami, Rino Gattuso imposterà il lavoro per l'avvicinamento alla gara col Barcellona. Il tecnico, insieme al suo staff, si augura possa rientrare tutto in pochi giorni e non rinunciare quindi all'unico giocatore - minutaggio alla mano - realmente insostituibile, schierato spesso per 95 minuti nonostante la fatica degli impegni ogni 3 giorni. Se non dovesse farcela, Gattuso dovrà iniziare a lavorare sulle alternative: Lozano a sinistra, che però potrebbe soffrire il lavoro senza palla in una gara in cui il Napoli dovrà prima chiudere gli spazi e poi ripartire, e più probabilmente la soluzione Elmas esterno alto, già utilizzata con buoni risultati nel corso del girone di ritorno. Salvo un esito nettamente negativo, Lorenzo Insigne farà però di tutto per essere in campo ed in questo senso ha già dato disponibilità ad un'infiltrazione.