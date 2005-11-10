Nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss, Amir Rrahmani ha affrontato vari argomenti tra cui il rapporto della squadra con Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole:

Ci racconti un po’ il vostro rapporto con Allegri? In questo avvio di stagione, nonostante le cose non siano andate benissimo, si è notato sempre un certo feeling con l’allenatore e unione tra i compagni di squadra.

“Non credo che un giocatore possa essere scontento con un allenatore nel calcio di oggi, perché prima erano meno partite, erano giocatori che giocavano molto meno. Ora sono tante partite, tante competizioni e ognuno di noi ha il suo spazio per giocare. Tutti noi crediamo nel nostro allenatore, nel lavoro che fa lui e il suo staff. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo tutti i giorni”.

Voi siete un gruppo che ha vinto tanto e le aspettative della piazza si sono alzate. Come si fa a mantenere la stessa fame di vittoria?

“Quello che ti deve portare l’allenatore, ti deve portare la squadra. I nuovi giocatori che vengono ti apportano una freschezza, una nuova fame di vincere. Penso che questo sia un segreto. Quando vengono i nuovi giocatori portano quella energia, almeno questa la sento io. Quando portano loro questa energia anche tu la senti come obbligo di dare tutto e di cercare di vincere tutte le partite”.