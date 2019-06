Napoli, fiducia per James Rodriguez: si punta a chiudere in 48 ore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli vuole chiudere entro due giorni per l'arrivo di James Rodriguez. Sarebbe questo, secondo quanto riporta Sky Sport, l'ultimatum che gli azzurri si sarebbero dati per realizzare quest'importante operazione in entrata abbassando ulteriormente le richieste del Real Madrid. Il club di Aurelio De Laurentiis spera di definire l'operazione con un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un diritto di riscatto a 30, fiducia crescente in casa partenopea.