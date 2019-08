Napoli, finale di mercato tra esuberi e l'alternativa a Milik

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultima settimana di mercato che vedrà il Napoli impegnato quasi esclusivamente per quanto riguarda l'attacco. Per Mauro Icardi non sembrano esserci più spiragli, col giocatore ormai destinato - almeno fino a gennaio - a vivere mesi da separato in casa all'Inter. De Laurentiis e Giuntoli avranno un ultimo contatto, non oltre mercoledì, per poi sbloccare l'arrivo di Fernando Llorente, svincolato dopo l'esperienza Tottenham, che ha un'intesa per un biennale a circa 2,5mln di euro a stagione e rappresenta per il club un'alternativa con caratteristiche diverse a Milik che dopo la chiusura del mercato a questo punto potrebbe rinnovare. Per altri arrivi, ed il sogno della piazza resta James, ogni giorno calano le possibilità: oltre alla situazione con il Real, bisognerebbe chiudere l'accordo col Torino per la cessione di Verdi.

Nel frattempo il club continua a lavorare alle uscite, anche per liberare un posto per l'attaccante in arrivo. Definito l'addio di Adam Ounas, non convocato per la sfida di Firenze, ed a spuntarla è stato il Nizza che ha accettato il pagamento del prestito oneroso - intorno ai 2-3mln di euro - senza diritto di riscatto. Ua condizione fissata da Giuntoli che crede molto nell'algerino e vuole monitorarne la crescita in una stagione con continuità. Un altro esubero è Lorenzo Tonelli, cercato dalla Fiorentina, mentre i 20mln chiesti per Hysaj rendono l'uscita molto più complicata. In lista Uefa, però, dove Elmas e Meret non sono considerati Under come in Italia, per Hysaj rischia di non esserci spazio.