Il Napoli aspetta Kalidou Koulibaly, che contro il Lecce potrebbe tornare finalmente in campo da due mesi. Lo scrive Il mattino, che fa il punto sulla situazione del difensore senegalese, che Gattuso praticamente non ha mai potuto avere a disposizione al 100%. Arma in più per il finale di stagione, incognita per quanto riguarda il futuro: K2 ha ancora tre anni di contratto, ma non mancano le sirene dalla Premier League. E molto dipenderà dal pipazzamento finale degli azzurri.