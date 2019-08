Napoli, finalmente un sorriso al sorteggio: azzurri seconda forza del girone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli può finalmente sorridere dopo un sorteggio Champions. Nuovamente in seconda fascia ai nastri di partenza, i partenopei quest'anno non hanno rischiato di incappare in anomalie dalla terza fascia, come accaduto l'anno scorso col Liverpool. La squadra di Ancelotti ha trovato sul proprio cammino proprio i reds, di nuovo, ma stavolta dalla prima fascia. Dalla terza le insidie erano rappresentate da Lione o Valencia, ma il Napoli se la vedrà col Salisburgo. Anche in questo caso si tratta di una sfida tutt'altro che inedita: incrocio recente agli ottavi di finale d'Europa League, ipotecando la qualificazione con un 3-0 al San Paolo. Evitata anche l'insidia Lipsia dalla quarta fascia, il Napoli ha pescato il Genk, altra squadra con età media bassissima che ha come obiettivo quello di lanciare più giovani possibili. La formazione belga negli ultimi anni s'è contraddistinta per i tanti talenti regalati al grande calcio, compreso l'azzurro Kalidou Koulibaly, senza dimenticare De Bruyne, Courtois e Milinkovic-Savic

“Meglio dello scorso anno, ma comunque un girone difficile. Siamo fiduciosi”. Il breve commento di Carlo Ancelotti, ammettendo l'evidente passo in avanti rispetto alla scorsa stagione. Fiducia, quindi, ma non senza le solite frasi di circostanze per non rischiare di lanciare un messaggio pericoloso alla squadra che dovrà affrontare al meglio anche le altre compagini, ricordando i due punti lasciati sul campo della Stella Rossa che alla fine hanno fatto la differenza in un girone giocato probabilmente a livelli anche superiori di PSG e Liverpool. Una situazione che però ha dato sicuramente maggiore esperienza agli azzurri per questa Champions in cui la squadra vuole finalmente fare strada.