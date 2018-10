Napoli, finalmente Younes: "Ora inizia un nuovo capitolo"

Primo allenamento col gruppo per Amin Younes, esterno del Napoli che ha aggiornato i tifosi via Twitter: "Dopo mesi di lavoro per recuperare, finalmente mi sono allenato con la prima squadra del Napoli. Questo sarà il vero inizio di un nuovo capitolo".

WHAT.A.FEELING 😍

Months of recovery work are finally over, had my first team training with @sscnapoli today! Now this will be the actual start of a new chapter 🙌🏼 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/WQPpuxheo9

— Amin Younes (@AminYounes11) 10 ottobre 2018