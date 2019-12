© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piove sul bagnato in casa Napoli, dal momento che oltre al k.o. interno con il Parma Gennaro Gattuso deve subire anche la perdita di Kalidou Koulibaly, uscito dopo cinque minuti di match a causa di un problema fisico rimediato in occasione del gol dell'1-0 di Kulusevski. Il difensore azzurro ha riportato un sospetto stiramento al bicipite femorale e dovrà stare lontano dai campi almeno fino al rientro dalla sosta natalizia. Il Mattino oggi in edicola fa sapere che ovviamente salterà la partita con il Sassuolo, ma che tornerà per la sfida all'Inter del 6 gennaio.