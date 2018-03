Napoli, fino al Palazzo a prendere il potere: Allan si accoda a Sarri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Se Sarri andrà fino al Palazzo a prendere il potere noi dobbiamo andargli dietro". E' il messaggio lanciato da Allan, uno dei leader della squadra di Maurizio Sarri, che ha le idee chiare su questo finale di stagione e che ieri s'è accodato alle parole del tecnico dopo la vittoria col Genoa che tanto sono piaciute in città. Il tecnico del Napoli quest'anno non è mai riuscito a fare a meno nelle rotazioni del centrocampista brasiliano, cresciuto in modo esponenziale fino a rendere credibile persino la possibilità di una chiamata del Brasile. Non sono mancati al San Paolo gli osservatori della nazionale, persino il Ct Tite che ha vacillato fino alle ultime convocazioni nonostante l'enorme abbondanza di fuoriclasse nel ruolo.

"E' stato un ottimo percorso, fin qua abbiamo sbagliato pochissime partite - ha detto Allan alla radio ufficiale del club -, ora dobbiamo cercare di lavorare al massimo possibile, vedere dove abbiamo sbagliato nelle ultime partite, e fare la parte finale di stagione alla grande pensando a noi e non agli altri". Idee chiare per il centrocampista classe '91, quest'anno tra i migliori giocatori del campionato per rendimento, che sogna lo Scudetto senza alcun timore: "Sarebbe una cosa stupenda, è un sogno di tutti noi e sappiamo che è nelle nostre possibilità. Non ho mai avuto paura in vita, sappiamo che è ancora difficile, ma pensando partita per partita possiamo farcela a dare questa gioia ai tifosi". Ed il futuro sarà ancora azzurro, probabilmente a vita, considerando che ha recentemente rinnovato fino al 2023: "E' stato molto importante per me e per la mia famiglia. Stiamo bene a Napoli e la società è felice del mio lavoro, quindi è stata una scelta condivisa. Questa gente merita che io dia il 100%, ma anche di più. Ormai anche i miei figli hanno imparato il napoletano, ci troviamo benissimo".