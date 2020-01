© foto di Giacomo Morini

Di Lorenzo ancora centrale, Luperto terzino e Ospina confermato dal 1'. Sul fronte opposto, formazione tipo col tandem Chiesa-Cutrone in attacco. Sono queste le scelte dei due allenatori Gennaro Gattuso e Giuseppe Iachini per la sfida in programma stasera alle ore 20:45 al San Paolo, valida per il 20° turno di Serie A.

Ecco, nel dettaglio, le formazioni ufficiali di Napoli e Fiorentina:

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian, Zielinski, Callejon; Milik, Insigne. All.: Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All.: Iachini.