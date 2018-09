Napoli-Fiorentina, le formazioni: Ancelotti cambia, c'è Maksimovic dal 1'!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Formazioni ufficiali, cambia ancora Carlo Ancelotti. Per la sfida contro la Fiorentina, secondo anticipo della quarta giornata di Serie A, il tecnico del Napoli ha lasciato in panchina sia Ospina che Raul Albiol per lanciare a sorpresa dal primo minuto Karnezis e Maksimovic. In attacco Mertens ha vinto il ballottaggio su Milik, Insigne e Callejon completano il tridente.

Capitolo Fiorentina. Eysseric ha vinto il ballottaggio con Pjaca e Mirallas e completa il tridente con Chiesa e Simeone. A centrocampo torna dopo la squalifica Jordan Veretout: ai suoi lati Gerson e Benassi. Dragowski tra i pali a causa dell'indisponibilità di Lafont.

Napoli (4-3-3) - Karnezis; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: D'Andrea, Ospina, Malcuit, Ruiz, Verdi, Ounas, Luperto, Rog, Albiol, Diawara, Milik. All.: Ancelotti

Fiorentina (4-3-3) - Dragowski; Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric. A disp.: Ghidotti, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Pjaca, Mirallas, Dabo, Hancko, Sottil, Edimilson, Diks, Thereau . All.: Pioli