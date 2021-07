Napoli, Florian Grillitsch per la mediana: Giuntoli offre al massimo 8 milioni

Il Napoli è caccia di rinforzi in mediana, perché è lì in mezzo che il Napoli ha evidenziato qualche limite, nella passata stagione. Della questione scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla dell'idea di provare a regalare a Spalletti il centrocampista Florian Grillitsch: centrale dell’Hoffenheim. Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo, condizione che il Napoli vorrà far valere dinanzi alla pretesa dei tedeschi che per cederlo vorrebbero tra i 15 e i 18 milioni di euro. Si tratta di una cifra improbabile, soprattutto per la questione temporale dell’accordo tra l’Hoffenheim e il giocatore. Giuntoli vorrebbe assicurarselo offrendo non più di 8 milioni.