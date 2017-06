Napoli, Foket non arriverà. Il terzino a un passo dall'Atalanta

Thomas Foket, terzino classe 1994 in forza al Gent, non andrà al Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, a Marte Sport Live, il giocatore è in procinto di passare all'Atalanta: “Il terzino ’94 Foket del Gent non andrà al Napoli, da quel che mi risulta sarà il prossimo acquisto dell’Atalanta non appena sarà ceduto Conti”.