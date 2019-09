Napoli, folle ko subendo una sola azione e Ancelotti elogia la squadra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli perde in casa con il Cagliari ed il proprio allenatore nel post-partita elogia la prova della squadra, confortandola ed invitandola ad andare avanti così. Un quadro illogico, surreale, ma del tutto comprensibile analizzando quanta follia e casualità s'è abbattuta sul San Paolo. La squadra di Carlo Ancelotti ha il demerito probabilmente di un avvio morbido, pur creando comunque pericoli e non subendo mai un tiro nello specchio da parte dei sardi, ma nella ripresa sono subito chiari i contorni della più classica delle serate stregate. La squadra di Maran si compatta, per quasi tutto il secondo tempo piazza il classico pullman, ma nonostante questo gli azzurri chiudono con 17 tiri, probabilmente altrettanti presupposti ed una serie infinite di mischie e palle vaganti. Il Cagliari subisce un'azione pericolosa dopo l'altra, sembra dover subire gol da un momento all'altro - soprattutto dopo gli ingressi di Llorente e poi di Milik - ma dopo 87' trova addirittura il gol vittoria nell'unica sortita offensiva della ripresa.

E nel post-partita, prima negli studi tv e poi in conferenza stampa, Carlo Ancelotti prova ad andare oltre la pratica diffusissima in Italia di collegare il risultato alla prestazione, difendendo quindi la propria squadra. "C'è dispiacere, abbiamo giocato bene e meritavamo di vincere, ma dobbiamo accettarlo - le parole in conferenza - il calcio è questo e spesso non raccogli ciò che meriti. Meritavamo ampiamente la vittoria. Nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni, pali, palle uscite di niente. Di più non si poteva fare". La difficoltà di andare ad analizzare un ko del genere è nelle parole che Ancelotti ha riferito alla squadra dopo la partita: "Alla squadra ho detto che dobbiamo continuare così e che questa è la strada che ci porterà a provare ad ottenere successi quest'anno. Bisogna fare una valutazione oggettiva di ciò che è successo, andando oltre il risultato". Per il Napoli, però, a partire dal Brescia c'è la necessità di ripartire per evitare che le due gare in casa di fila - che dovevano servire per spiccare il volo - possano invece diventare un incubo.