Napoli, folle rimonta al San Paolo: Diawara tiene aperto il campionato

Dall'inferno al paradiso. Dai titoli di coda sul campionato al rinnovato entusiasmo nel tenere testa alla Juventus fino alla fine. E' quanto accaduto nel folle pomeriggio al San Paolo con il Napoli sotto contro il Chievo fino a due minuti dalla fine, ma capace di pareggiarla con Arek Milik al 43' per poi trovare il jolly al terzo minuto di recupero, all'ultimo respiro, con il primo gol in Serie A di Amadou Diawara, rispolverato da titolare in campionato solo per la squalifica di Jorginho.

Nonostante l'incredibile rimonta, la vittoria del Napoli può paradossalmente considerarsi meritata. La squadra di Sarri non ha di certo incantato, confermando il periodo nerissimo di Insigne e Mertens sotto porta, ma ha fallito un calcio di rigore col belga, sfiorato la rete in tantissime occasioni e subito gol sull'unica incursione in area del Chievo, innescata da un passaggio con troppa sufficienza di Koulibaly per portare rapidamente il pallone nell'area del Chievo, assediata sin dai primi minuti in una sorta di sfida attacco-difesa.

La vittoria è firmata Diawara, autore fino a quel momento di una prova tutt'altro che indimenticabile, ma la gara è stata cambiata - come già accaduto col Sassuolo - da Arek Milik. Il bomber polacco, vicino al gol in altre due occasioni, è risultato devastante nei suoi 25' con il gol del pareggio ed il corpo a corpo che ha fatto arrivare il pallone all'ex Bologna per il gol-vittoria. Per Sarri il rammarico per non aver avuto per tutta la stagione "un giocatore così forte", ma anche la consapevolezza di avere ora una carta importante nel rush finale.