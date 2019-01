Napoli, formazione iper-offensiva ma niente gol: martedì altro tentativo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Formazione iper-offensiva e zero reti. Il Napoli non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Milan, esattamente come accaduto nella scorsa stagione, sbattendo contro la solidità di un Milan combattivo ed organizzato (al quinto clean sheets nelle ultime 7 gare). Non entusiasmante il ritorno a Milano, per la prima volta da avversario, di Carlo Ancelotti che - temendo proprio un copione tattico di questo tipo - ha proposto un Napoli inedito con tutti gli attaccanti e di giocatori di qualità in campo: una sorta di 4-2-4 in fase di possesso con Mertens e Milik di punta ed Insigne e Callejon sui lati, una mediana di qualità con Fabian e Zielinski ed entrambi i terzini di spinta Mario Rui e Malcuit. Lo schieramento non ha portato però a grande pericolosità, almeno fino a quando il Milan per circa un'ora ha avuto le energie per chiudere gli spazi tra le linee e rendersi pericoloso anche in ripartenza, ma anche per propri demeriti con la giornata decisamente negativa di Insigne, Mertens e Milik.

Molto meglio nella ripresa - soprattutto quando il Milan ha provato a vincerla, allungandosi molto - come sottolineato da Ancelotti in vista anche della sfida di Coppa Italia di martedì: "Abbiamo regalato 45', eravamo poco efficaci, nella ripresa c'è stato un altro piglio. Martedì servirà l'intensità del secondo in cui abbiamo avuto tante occasioni, recuperando tanti palloni in avanti e andando in porta con due passaggi". Martedì ci sarà la seconda sfida e Ancelotti potrebbe puntare a crearsi un vantaggio dal punto di vista fisico, considerando la rosa molto più lunga a disposizione: al di là di Meret per Ospina, sono diversi i possibili cambi come Maksimovic per Albiol, Hysaj e Ghoulam per Malcuit e Mario Rui, Allan probabilmente per Zielinski e non è da escludere il ritorno di Hamsik con Fabian spostato a sinistra. A cambiare però dovrà essere prima di tutto l'approccio ed il ritmo, aspetti su cui ha insistito Ancelotti nel post-partita, in vista di una gara da dentro-fuori che in questo momento scalda gli azzurri più del campionato.