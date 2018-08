Napoli, formula particolare per l'affare-Ospina: all'Arsenal un milione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sky Sport fornisce ulteriori dettagli sull'affare, ormai chiuso, legato a David Ospina. Il Napoli verserà un milioni di euro nelle casse dell'Arsenal per il prestito. La formula definitiva è quella del prestito con diritto di riscatto, ma un diritto che potrebbe diventare obbligo - riferisce l'emittente satellitare - se dovessero verificarsi alcune condizioni, oggettivamente difficilmente raggiungibili, come potrebbe essere la vittoria dello scudetto.. Non sono ancora state chiarite quali siano queste condizioni, ma sicuramente è complicato che si verificheranno. Di fatto è da considerarsi un'operazione in prestito con diritto di riscatto. E finalmente il Napoli ha il suo (terzo?) portiere.