L'ultimo nome accostato al Napoli è quello di Pablo Fornals, centrocampista classe 1996 del Villarreal. Dal punto di vista tecnico - riporta Sky Sport - la società di De Laurentiis non ha però ha necessità di portarlo subito a Castelvolturno, si lavora più per giugno. Continua la trattativa invece con il Siviglia per Rog: resta da sciogliere il nodo legato alla cifra del diritto riscatto, che il Napoli vuole molto più alta.