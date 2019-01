© foto di J.M.Colomo

Chi l'ha detto che l'ipotesi di vedere Allan al PSG sia completamente sfumata? Come prevedibile, infatti, il club francese tra cinque mesi potrebbe tornare alla carica. E' quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, secondo cui l'affare non s'è fatto a causa dei problemi col Fair Play Finanziario. In estate, dunque, se ne tornerà a parlare, anche se difficilmente - si legge - per la cifra che sta circolando in questi giorni pari a 100 milioni di euro. Nel frattempo Cristiano Giuntoli avrebbe già bloccato Pablo Fornals del Villarreal, che numericamente prenderebbe il posto del brasiliano a partire dal prossimo anno.