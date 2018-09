Napoli, forse un regista per gennaio: quattro nomi sul taccuino

© foto di J.M.Colomo

Soltanto tra qualche mese il Napoli sceglierà se continuare o meno con l'esperimento di Marek Hamsik da regista, poi si deciderà se andare sul mercato o meno, secondo Rai Sport. Diversi sono i profili che piacciono alla dirigenza azzura: Stanislav Lobotka, Cesc Fabregas in primis, ma anche Nicolò Barella e Leandro Paredes. Al momento soltanto profili al vaglio, per cui ancora non sono stati mossi passi concreti.