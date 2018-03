Napoli forte su Leno. Ma l'inserimento dell'Arsenal complica i piani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bernd Leno fa parte con pieni meriti della nuova generazione di portieri tedeschi. Il simbolo è ovviamente Manuel Neuer, ma impossibile non citare Ter Stegen, Trapp e appunto il numero uno delle Aspirine. Il Napoli lo segue oramai da tempo e esiste già un accordo di massima col giocatore, ma ancora col club tedesco non si è trovata la quadra. Perché il Napoli non vuol spendere i 28 milioni della clausola e il Bayer pare pure disposto a trattare a riguardo, ma nelle ultime ore l'inserimento dell'Arsenal ha complicato la situazione non di poco. Perché i Gunners in estate attueranno una sorta di rivoluzione della rosa e i soldi di certo non mancano dalle parti dell'Emirates. Per questo un testa a testa rischia di portare alla fumata nera per gli azzurri che comunque hanno in lista tante alternative. Quel che sembra certo comunque è che in estate, Leno, dirà addio al Bayer.

Data di nascita: 04/03/1992

Squadra di appartenenza: Bayer Leverkusen

Scadenza di contratto: 30/06/2020

Squadre interessate: Napoli, Arsenal