Napoli, fra oggi e domani contatto con Ramadani per Koulibaly e Under

Si potrebbe decidere fra oggi e domani il destino di due operazioni di mercato del Napoli. In questi due giorni, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è infatti previsto un contatto fra la dirigenza partenopea e Fali Ramadani, agente sia di Kalidou Koulibaly che di Cengiz Under, reduce da un weekend in quel di Manchester per lavorare allo sbarco del difensore al City di Guardiola, ma con il PSG pronto all'inserimento.

Contestualmente il manager dovrà cercare di portare avanti l'operazione per l'approdo in azzurro del laterale turco che nelle idee di Gennaro Gattuso dovrà prendere il posto di Josè Maria Callejon e che comprende anche il trasferimento nella capitale di Arkadiusz Milik come erede di Edin Dzeko.