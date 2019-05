Napoli, frenata per Veretout: adesso l'obiettivo numero uno è De Paul

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, negli ultimi giorni si sarebbe registrata una forte frenata per quanto riguarda l'interesse del Napoli per Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina. Gli azzurri sono tornati a farsi sotto per Rodrigo De Paul, al momento più vicino al San Paolo rispetto al calciatore francese.