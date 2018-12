Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: Ghoulam e Pinamonti titolari

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ampio turnover per Carlo Ancelotti, che sorprende tutti con le sue scelte e schiera dal primo minuto Meret, Luperto, Ghoulam e Ounas. Davanti Milik vince il ballottaggio con Mertens e giocherà al fianco di Insigne.

Moreno Longo risponde con Goldaniga, Ariaudo e Capuano in difesa, Maiello in cabina di regia e Pinamonti in coppia con Campbell in avanti.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, Pinamonti.