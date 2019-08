La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, tra le altre cose, affronta anche la situazione di mercato del Napoli. E soprattutto dell'attaccante: per Mauro Icardi, ormai, gli azzurri sono vicini al fuori tempo massimo. L'operazione per il centravanti oggi porta infatti al nome dello svincolato Fernando Llorente, sul quale peraltro la dirigenza partenopea si è presa alcune ore di riflessione per capire se sia il caso di chiudere o meno. Entro venerdì la decisione. In ogni caso c'è già un'intesa di massima con gli agenti del 34enne spagnolo ex Juve, reduce dall'esperienza con il Tottenham: contratto biennale da 2,5 milioni netti a stagione, che per il club comporterebbe costi complessivi da 6 milioni circa.