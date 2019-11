Napoli, furia Allan dopo la multa. Domani incontro squadra-De Laurentiis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allan era furioso ieri quando nell'albergo che ospitava il Napoli a Liverpool, ha saputo di aver ricevuto la raccomandata con la multa per l'ammutinamento post Salisburgo. Il 50% dello stipendio lordo mensile, stessa percentuale del capitano Lorenzo Insigne. In parole povere: 250mila euro per il brasiliano e 350mila per il giocatore azzurro. La notizia delle raccomandate si è diffusa in pochi minuti tra i calciatori napoletani, delusi per la conferma di quanto si vociferava da tempo e ovviamente in agitazione a poche ore dalla sfida, poi pareggiata, contro i Reds. Domani è previsto un incontro a Castelvolturno con Ancelotti e i dirigenti per cercare di arrivare a toni più sereni. De Laurentiis non si tirerà indietro, ma non cambierà idea e nei prossimi mesi organizzerà la rivoluzione che vedrà partire diversi senatori. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.