Napoli, futuro da chiarire per Maggio: può rescindere in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' in forza al Napoli dal 2008, ma Christian Maggio (35) potrebbe decidere di salutare Castel Volturno durante l'estate. Il giornale Il Roma fa sapere che il contratto del terzino vicentino è in scadenza il prossimo giugno ma non è affatto da escludere una separazione anticipata per far posto ad un nuovo fluidificante in grado di giocarsela con Elseid Hysaj (23), titolare a tempo pieno proprio per la mancanza di un’alternativa affidabile.