Carlos Vinicius Morais è pronto a tornare al Napoli. Dopo le esperienze in prestito prima al Rio Ave e poi al Monaco, l'attaccante brasiliano rientrerà in estate in Italia per conoscere la sua nuova destinazione.

Futuro in bilico - Il brasiliano ha ben figurato in Portogallo e sta facendo bene anche in Francia. Prestazioni che, secondo Il Corriere dello Sport, avrebbero attirato le attenzioni dell'Olympiacos. A decidere, in ogni caso, saranno Giuntoli e Ancelotti.