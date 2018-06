Napoli, futuro incerto per Albiol e Callejon: atteso segnale da Ancelotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i titolarissimi del Napoli il cui futuro è ancora in bilico, ci sono senza dubbio Raúl Albiol e José Maria Callejón. Sul contratto dei due spagnoli pende infatti una clausola rescissoria, rispettivamente di 6 milioni (valida solo per l’estero) e 23 milioni (esercitabile anche in Italia), ma entrambi vorrebbero proseguire la loro avventura in Campania. Secondo quanto raccolto da Tuttonapoli, Albiol e Callejón aspettano così una chiamata da Ancelotti e dal club per definire il loro futuro: il difensore aveva ricevuto la proposta di seguire Sarri al Chelsea nel caso in cui l’ex allenatore azzurro avesse firmato con i Blues, mentre l'esterno era finito nel mirino del Milan, ma la situazione complessa dei rossoneri ha rallentato bruscamente l’eventuale trattativa. Giorni d’attesa, dunque, per i due ex madridisti: in questa settimana dovrebbero esserci novità.