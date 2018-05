Napoli, futuro Sarri incerto: Monaco non intriga, Chelsea una possibilità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Napoli tiene banco il futuro di Maurizio Sarri, con un addio che adesso non è per niente da escludere. Il Monaco, però, stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, non è una destinazione che intriga l'allenatore del Napoli. Di conseguenza l'unica tentazione potrebbe essere Londra perché il Chelsea e non solo sono alla ricerca di manager per la prossima stagione. Salgono dunque le quotazioni dei blues, scendono le possibilità di vedere il tecnico toscano nel Principato.