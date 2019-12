© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, a pochi minuti dalla sfida con il Parma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Esordio Champions? Esperienza bellissima, era il mio sogno da bambino e resterà per sempre. Gattuso è entrato subito in sintonia con noi, ci sta facendo lavorare tanto e bene. Oggi è molto importante vincere, sia per noi che per i tifosi. Vogliamo partire con il piede giusto con Gattuso".