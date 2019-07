“Per la prova in amichevole mi do un 6, oppure 7 dai”. Lo ha affermato il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, parlando a TV Luna dopo la gara con la FeralpiSalò. Queste tutte le sue parole: "Mi sto adattando al nuovo ruolo a centrocampo, una posizione in cui bisogna sia difendere che attaccare. È un ruolo molto importante per la squadra. Ancelotti mi chiede innanzitutto di non perdere mai palla e di fare molta prevenzione, ma anche di fare tanti cambi di gioco. Sto lavorando molto sulla fase difensiva e sul recupero palla. Ringrazio Ancelotti e Baronio che mi hanno fatto crescere in questa dote e pian piano crescerò sempre di più. Sto lavorando in un grandissimo gruppo, c’è tanta felicità".

Quale sarà il suo futuro?

"Il mister sta valutando. Io spero di rimanere, amo questa maglia che è quella della mia città. Spero di restare e giocare 12-13 partite, poi man mano si cresce. Qui in Trentino sta nascendo un Napoli da Scudetto. Ci proviamo tutti gli anni, penso che questo possa essere l’anno buono”.