Il Corriere dello Sport si concentra sul contratto che Gennaro Gattuso ha firmato col Napoli. Oltre all'accordo 'standard', si legge, il tecnico ha firmato anche un extra di 12 pagine, private, in cui sono contenute indicazioni, suggerimenti, direttive e chiaramente i bonus. In caso di Champions scatterà il rinnovo automatico anche per il prossimo anno a cifre raddoppiate rispetto ai 750 mila euro attuali, fatto che attiverebbe anche una serie di incentivi a fascia: per lo Scudetto, per la Champions e per la vittoria della Coppa Italia.