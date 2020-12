Napoli, Gattuso: "A volte la squadra mi vuole bene. Altre sputano in faccia alla mia foto"

Nel corso dell'intervista a Sky Sport dopo la vittoriosa rimonta sulla Sampdoria, Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato anche del rapporto che lo lega alla sua squadra: "A volte mi vogliono bene, a volte hanno la mia foto e mi sputano in faccia. Ma fa parte del mio lavoro (ride, ndr). Loro devono sapere, io sono un po' all'antica su questo. A me piace dire le cose pane al pane vino al vino e non portare rancore. Oggi ad esempio Fabian a fine partita era dispiaciuto e gli ho detto che bisogna stare su con la testa perché nel calcio si gioca ogni tre giorni e c'è la possibilità di riscattarsi. Si può sbagliare, ma bisogna andare nella stessa direzione. Se reciti e ti scoprono poi è un casino, quindi è meglio la gestione come la facciamo io e il mio staff".