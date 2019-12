© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine del match perso in casa contro il Parma: “Penso che i primi dieci minuti rispecchiano il momento negativo di questa squadra. Questa squadra non è tranquilla, a tratti è stata una squadra viva, in questo momento dobbiamo migliorare l'aspetto mentale. Io non credo alla sfortuna, credo che tante volte bisogna tenere meglio il campo, e noi in questo momento non teniamo bene il campo, dobbiamo risolvere il prima possibile. Penso che la squadra ha giocato tantissimo nella metà campo del Parma. L'aspetto più importante da sottolineare è come abbiamo preso i gol, e come sistematicamente ci siamo trovati con due terzini alti, questo è stato uno dei problemi. Per me era importante partire bene con una vittoria, ci è andata bene. Abbiamo forzato con il 4-2-4 negli ultimi quindici minuti, come abbiamo provato anche in allenamento. Dobbiamo pensare all'equilibrio, dobbiamo migliorare la condizione e come attaccare. Callejon è un maestro nel riempire l'area ma oggi non c'è riuscito, Insigne deve farlo molto di più. Dobbiamo migliorare l'aspetto legato all'equilibrio".