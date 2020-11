Napoli, Gattuso allunga per due ulteriori stagioni. La clausola rimarrà, ma sarà proporzionata

vedi letture

Il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli è solo questione di tempo: la stratta di mano tra il tecnico e il presidente De Laurentiis è già avvenuta, con il tecnico che allungherà il proprio rapporto con gli azzurri per due ulteriori stagioni, secondo quanto rivela Sky. Ulteriori dettagli per quanto riguarda la ormai famigerata penale per Gattuso in caso di risoluzione, che rimarrà sì nell'accordo, ma sarà proporzionata al suo stipendio e non fissata a sette milioni, come iniziata proposto dalla società.