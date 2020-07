Napoli, Gattuso alza la tensione: col Sassuolo il test più importante prima del Barça

Il Napoli scende in campo questa sera contro il Sassuolo, ma con l'Europa League già garantita dalla Coppa Italia l'attenzione va inevitabilmente al conto alla rovescia già partito per la sfida di Barcellona. Dopo aver visto una versione sbiadita del suo Napoli già contro l'Udinese, ma soprattutto contro il Parma, Rino Gattuso s'è portato avanti e già nel post-partita del Tardini ha lanciato il messaggio per motivare i suoi e tornare alla vittoria: "La sfida col Sassuolo ci avvicinerà al Barcellona perché sono squadre che si somigliano come filosofia di gioco", le parole a DAZN che rappresentano un complimento importante per i neroverdi e De Zerbi, ma anche motivo di stimolo per i suoi per ritrovare la strada giusta. Ieri s'è accodato anche Kalidou Koulibaly, a dimostrazione che Gattuso ha insistito molto in questi giorni ribadendo lo stesso messaggio nella preparazione alla gara: "Il Sassuolo è importante nel percorso verso Barcellona - ha detto il difensore - perché è una squadra di palleggio, ha messo sotto tante squadre e dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti. Questa è la partita giusta per preparare il match col Barcellona".

Nonostante il significato che Gattuso ha voluto dare alla partita, il tecnico del Napoli continuerà a ruotare la rosa a disposizione per dosare le energie, avere sempre un 11 in buone condizioni ed evitare qualsiasi tipo di sovraccarico muscolare in vista della Champions. Tra i pali potrebbe esserci ancora Meret, visto che Ospina è al rientro dopo fastidi muscolari, in difesa torna Manolas, in coppia probabilmente con Koulibaly, ma anche Hysaj a destra e la conferma di Di Lorenzo a destra. A centrocampo tornano Lobotka e Zielinski mentre i dubbi riguardano l'altra maglia con Elmas che se la gioca con Fabian. In attacco altri due avvicendamenti: con Insigne ci saranno i rientranti Callejon e Milik, quest'ultimo favorito su Mertens che è reduce dalla contusione rimediata con l'Udinese.