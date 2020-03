Napoli, Gattuso attende l'ultimo big: la sosta per recuperare Koulibaly

A Castel Volturno proseguono gli allenamenti, senza però avere una partita da giocare nel weekend. Il Napoli - sceso in campo contro il Torino - tornerà a giocare direttamente il 13 marzo, anticipando al venerdì la sfida sul campo del Verona. Inevitabile dunque per Gattuso, una volta appreso del rinvio della sfida con l'Inter, rimodulare il lavoro settimanale e programmare anche due giorni liberi. Con ogni probabilità il lavoro si fermerà sabato e domenica, come avviene nelle settimane della pausa per le nazionali, per poi ripartire da lunedì con la vera preparazione in vista della doppia trasferta a Verona e Barcellona.

Gattuso può sfruttare un'altra settimana per lavorare sui giocatori al rientro dagli infortuni. Su tutti c'è Kalidou Koulibaly, l'ultimo big della rosa azzurra da recuperare per il tecnico azzurro. Ieri il difensore ha svolto parte dell'allenamento in gruppo, lo stesso dovrebbe fare anche oggi e con ogni probabilità da lunedì sarà regolarmente in gruppo. Difficile in ogni caso vederlo a Verona, evitando il rischio di una ricaduta - come accaduto col Lecce - anche perchè la coppia Maksimovic-Manolas sta dando ampie garanzie e non spinge Gattuso ad affrettare i tempi. Stesso discorso sui recuperi anche per Elmas, Llorente, Younes e Meret che deve ancora smaltire una contusione ad un fianco.