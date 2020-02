vedi letture

Napoli, Gattuso: "C'è rammarico, il Barcellona ha tirato una sola volta"

L'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato a Mediaset, dopo il pareggio ottenuto contro il Barcellona, nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League: "C'è rammarico perché non è un caso che hanno fatto un tiro in porta, hanno fatto palleggio, ma erano sterili: volevano imbucarci ma non ci sono riusciti. La squadra ha fatto una grande partita, dispiace per il pareggio. Ci siamo fatti fregare sull'azione del gol, sia Maksimovic che Manolas potevano rimanere indietro. Ritorno? Dobbiamo fare la stessa partita, dobbiamo essere bravi nell'andare alla ricerca di più metri in fase offensiva. Passata la nottata? La strada è quello di riuscire a farli lavorare con grande tranquillità penso che dopo la qualità esce fuori. La qualità c'è e hanno bisogno di serenità".