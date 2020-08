Napoli, Gattuso: "Col Barcellona abbiamo buttato via la gara. Dobbiamo crescere in questo"

Su cosa bisogna lavorare per fare uno step successivo? Questa è una delle domande a cui ha risposto il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, direttamente dal ritiro di Castel di Sangro: "Voi parlate sempre di mercato, ma un giocatore deve credere fortemente nel progetto. Crederci al 100%. Non pettiniamo le bambole durante la settimana, bisogna correre tanto e lavorare tanto. Se non c'è più voglia di restare in un club non si può dare nulla. Bisogna avere gente motivata. Mi sono arrabbiato tantissimo nelle dodici partite di campionato, dopo aver vinto la Coppa Italia. Non avevamo niente da giocarci, ma mi sono arrabbiato tanto perché in quelle gare senza nulla in palio costruisci la mentalità. Col Barcellona abbiamo buttato via la gara, si vedeva che era una squadra in difficoltà. Il nostro step da fare è proprio legato alla personalità e alla capacità di dare continuità alle nostre prestazioni".

