Napoli, Gattuso: "Col Sassuolo create 7 palle gol, loro zero. Che partita avete visto?"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Rijeka, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è tornato sull'ultimo ko in campionato dicendosi in disaccordo con parte delle analisi lette dopo il match: "Noi col Sassuolo non so che partita l'Italia abbia visto, abbiamo avuto 7 palle gol, il Sassuolo non ha creato nulla e non è facile, li abbiamo fatti abbassare sui 33 metri, di solito giocano sui 60 metri. Noi dobbiamo continuare così, con qualche soluzione diversa, mettere i giocatori nelle condizioni giuste, ma la strada è corretta! Pensiamo a domani, avremo poco spazio ancora una volta".

