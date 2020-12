Napoli, Gattuso con almeno 5 cambi va alla ricerca della continuità

vedi letture

Il Napoli si rituffa sul campionato per dare continuità all'ottimo momento. Dopo aver chiuso al primo posto il girone d'Europa League, il Napoli oggi va a caccia della terza vittoria di fila in campionato (e della terza porta imbattuta consecutiva) dopo quelle con Roma e Crotone, una striscia di risultati mai realmente raggiunta quest'anno considerando che tra le vittorie con Parma, Genoa e Atalanta c'è il ko a tavolino dello Stadium. Alla prima allo Stadio Diego Armando Maradona in Serie A, gli azzurri ricevono la Sampdoria di Ranieri, capace di battere con pieno merito big come Atalanta e Lazio e che Gattuso affronterà dopo un solo vero allenamento con la squadra al completo dopo la prova di giovedì.

Gattuso dovrà gestire lo sforzo con la Real Sociedad e tenere anche presente dei prossimi impegni ravvicinati a Inter e Lazio per un tour de force che proseguirà fino allo stop. Per questo il tecnico potrebbe operare almeno cinque cambi rispetto a giovedì. Rientrano Meret tra i pali, Manolas al fianco di Koulibaly, Demme in mediana (con uno tra Bakayoko e Fabian, con quest'ultimo favorito) e Politano in attacco. I dubbi riguardano il laterale sinistro ma Ghoulam potrebbe far rifiatare Mario Rui mentre per il resto dell'attacco dovrebbe esserci la conferma di Zielinski dietro Mertens ed Insigne a sinistra. Per loro tre Gattuso sta portando avanti una gestione più che altro nell'ultima parte di gara, quando il risultato lo consente.