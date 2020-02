Napoli, Gattuso: "Contro le piccole prendiamo troppe mazzate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando ovviamente la sconfitta di oggi contro il Lecce: "Abbiamo fatto molto bene nei primi 30' minuti, poi abbiamo cominciato a perdere le nostre sicurezze. Lapadula usciva sistematicamente dalla seconda palla, dobbiamo sistemare questa aspetto. Oggi la nostra squadra non ha lavorato bene in fase di non possesso.

I cambi?

"La coperta è corta. Avevo pensato di mettere Mertens esterno con un centrocampista in più, ma poi sarei rimasto con un solo cambio a disposizione.La coperta è corta e questa è una cosa da non sottovalutare.

Inter?

"Io sono preoccupato, sono tre giorni che dicevo che col Lecce sarebbe stata una partita trappola, Dobbiamo essere bravi a preparare questo tipo di partita. E' facile preparare partite contro l'Inter, la storia dice che quando affrontiamo squadra piccole prendiamo troppe mazzate".