Napoli, Gattuso contro Massa: "Un arbitro d'esperienza come lui non può fare il permaloso"

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta sul campo dell'Inter è intervenuto a gamba tesa contro l'arbitro Davide Massa ai microfoni di Sky Sport: "Ho detto a Massa che due minuti prima dell'espulsione aveva fatto i complimenti al capitano del Napoli e poi lo butta fuori perché lo manda a cagare. Queste cose succedono solo in Italia, in Inghilterra se dici 'Fuck off' gli arbitri non ti fanno niente. Noi abbiamo creato molto di più. Il capitano del Napoli non può essere buttato fuori perché manda a cagare l'arbitro dopo un rigore dubbio. Vuol dire che uno è permaloso e che questo lavoro non lo capisce. Stiamo giocando tanto, una parola può scappare. Solo in Italia si buttano fuori i giocatori per queste cose qui. Allora io quando giocavo cosa dovevo fare? Una partita sì e una no? Un 'Vaffanculo' dopo un rigore ci può stare, uno deve avere l'intelligenza e il tatto di capire che ci stiamo giocando tanto, non può far rimanere una squadra in dieci uomini".

Dopo l'espulsione vi siete sbloccati?

"E' stata una partita tattica. La mia squadra ha fatto una grandissima partita, ha fatto ciò che doveva e anche qualcosa di nuovo. Se stiamo a giudicare la partita meritavamo più noi che loro, ma i gol bisogna farli. Ora pensiamo alla partita con la Lazio, di questa gara rimane la prestazione".

Cos'ha detto Insigne all'arbitro?

"Gli ha detto 'Vai a cagare'". L'ha buttato fuori e noi ci lecchiamo le divise. Non è una roba che m'invento io, io ci ho giocato in Scozia e se lì dici 'Fuck off' non succede nulla. Non facciamo finta di nulla, lo sapete anche voi. L'80% li facciamo passare, facciamo finta di niente, poi ci svegliamo con la luna storta e per far vedere che abbiamo personalità buttiamo i calciatori fuori. O si buttano fuori sempre i giocatori quando dicono 'Vaffanculo' o 'Merda' o no".

Come sta Mertens?

"Distorsione alla caviglia".

Nella ripresa la gara s'è sbloccata?

"Anche il primo tempo è stata una partita di livello. Io e Conte l'abbiamo fatta diventare brutta forse a livello tattico, ma nel secondo tempo le cose sono cambiate, riuscivamo a trovare giocate. Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo con Mario Rui che teneva la quinta posizione avanti durante la nostra costruzione a tre. L'Inter ha gran forza fisica, noi abbiamo sofferto poco rispetto alle altre. Oggi secondo me anche se provavamo a far gol con le mani non ci riuscivamo, abbiamo avuto tante palle gol".

L'allenatore azzurro torna volontariamente poi a parlare dell'arbitro Massa.

"Ora sono pure pentito di parlare di arbitri. Io so che è difficile il loro lavoro, non pensate che non lo sappia. Anche io a volte mi prendo i 'Vaffanculo' in allenamento perché non fischio un fallo in allenamento. Ma dico che secondo me in una partita così importante un arbitro d'esperienza, europeo, non può fare il permaloso perché un calciatore l'ha mandato a cagare. Per il resto giudicate voi".