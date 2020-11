Napoli, Gattuso: "Devo far venire la nausea ai miei calciatori. Zielinski? Non si reggeva in piedi"

vedi letture

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato a SKY al termine della sfida contro la Roma, vinta per 4-0. "Forse devo farmi sentire di più. A volte per il quieto vivere faccio passare qualcosa ai miei giocatori e non posso, non devo far passare niente. Ai miei tempi si poteva stare più zitti, invece ai miei calciatori devo far venire la nausea da quanto parlo. Zielinski? È uno dei più forti che abbiamo, ma non si reggeva in piedi dopo il Covid".