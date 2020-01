Napoli, Gattuso disinnesca la Juve e riaccende l'entusiasmo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli rende totalmente inoffensiva la capolista e si rilancia in classifica. Dopo la vittoria sulla Lazio in Coppa Italia, la squadra azzurra interrompe la striscia di quattro sconfitte casalinghe in campionato e lo fa proprio contro la Juventus dell'ex Sarri - accolto da bordate di fischi e una città tappezzata di striscioni - dopo una gara che può rappresentare davvero quella scossa alla stagione attesa da mesi. Anche perché il Napoli batte i primi in classifica con pieno merito, senza concedere occasioni al super tridente Dybala, Higuain, Cristiano fino al 2-0 di Insigne, ancora il migliore in campo, che chiude i giochi e fa partire la festa a Fuorigrotta.

Gattuso incarta a tutti gli effetti Sarri, applicando in campo quanto detto alla vigilia. Il Napoli non ricorre al pressing ultra-offensivo, non regala uomini al giro palla bianconero e soprattutto nel primo tempo si ricompatta con ordine, applicazione e tanto cuore: la Juve nonostante la qualità rimbalza sulle due linee difensive predisposte da Gattuso con un Demme ancora prezioso per proteggere la difesa e togliere totalmente dal match Dybala. Gli azzurri osano solo nell'uscita dal basso, che soprattutto nella ripresa dà frutti con il campo che si apre, 3-4 uomini puntualmente tagliati fuori e tanti 5 contro 5 potenziali che costringono i bianconeri a tante corse all'indietro. Il Napoli corregge i difetti delle scorse partite, accompagna di più con le mezzali, stringe gli esterni verso Milik ed i gol infatti portano la firma di Zielinski sulla ribattuta del portiere e di Insigne che stringe partendo dalla sinistra. "Non facciamo il palleggio per lo spettacolo, ma per aprirci il campo ed andare a giocare i 4 contro 5 o 5 contro 5", la soddisfazione nel post-partita di Gattuso, che si gode anche il feeling ritrovato con un San Paolo di nuovo pieno e che torna a cantare con i propri beniamini. "Vietato sedersi, ancora non mi fido. Dobbiamo pedalare e toglierci da questa situazione", ricorda il tecnico consapevole dei tanti cali avuti dopo imprese di questo tipo. Il Napoli intanto si rilancia sotto ogni punto di vista.