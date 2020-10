Napoli, Gattuso e De Laurentiis a cena insieme: poste le basi per il futuro

Dopo dieci mesi insieme, Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso hanno capito di essere fatti l'uno per l'altro. Il matrimonio, dunque, è arrivato a una svolta: adesso è il momento di rinnovare quelle promesse fatte lo scorso dicembre. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport oggi in edicola il presidente azzurro e l'allenatore calabresi l'hanno fatto, ponendo le basi per il futuro del Napoli.

A cena. Il quotidiano fa sapere che i due sono stati a cena insieme e durante il banchetto è stato toccato anche il tema rinnovo, che ormai è imminente. Gattuso rinnoverà fino al 2023 almeno e il nuovo accordo sarebbe stato depurato dalle condizioni che voleva De Laurentiis e Ringhio no. Altre sono state confermate, perché ADL non sa dire di no a certe sicurezze. Intanto il futuro del Napoli è chiaro: il progetto va avanti con Rino.