Napoli, Gattuso e il rinnovo: il tecnico ha chiesto a De Laurentiis di dare priorità ai giocatori

Gennaro Gattuso è il presente e il futuro del Napoli, ancor di più dopo l'incontro di ieri con Aurelio De Laurentiis a Castelvolturno. Il prolungamento del contratto è già in cantiere, ma il tecnico ha chiesto direttamente al proprio presidente, di lasciare per ultimo la discussione che riguarda il proprio rinnovo, dando precedenza assoluta ai casi riguardanti i giocatori della rosa. Un modo per dare maggiore importanza alla squadra e ai calciatori piuttosto che a se stesso, altro gesto che sarà stato sicuramente apprezzato non solo dallo spogliatoio ma anche dal presidente. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.