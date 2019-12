Napoli, Gattuso: "Fabian può fare il regista. Ha le giuste caratteristiche"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Sassuolo, ha parlato anche di Fabian Ruiz e della possibilità di riproporlo come regista: "Può farlo, con le sue caratteristiche. Ha giocato a due, in Nazionale da mezzala, ma può farlo. Se pensiamo che abbia l'attacco subito alla prima o seconda palla, no, non ha queste caratteristiche, ne ha altre".

