Napoli, Gattuso fino al 2025: Rino accetta l'ingaggio ma non vuole clausole

Il percorso di Rino Gattuso è cominciato da meno di un anno in casa Napoli, eppure da parte del presidente Aurelio De Laurentiis c'è già la volontà di prolungare in maniera considerevole l'accordo con il tecnico calabrese: fino al 2025 - come scrive questa mattina Il Corriere dello Sport - è il prolungamento di contratto proposto dal Napoli all'allenatore con il quale, però, bisognerà continuare a dialogare. Perché se è vero che l'ingaggio da 2 milioni a stagione sembra essere appagante per Gattuso, non lo sono le clausole che il club vorrebbe inserire sul contratto. Ecco perché il tutto è ancora da definire, serve trovare un'intesa.